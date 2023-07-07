مقتل شابين فلسطينيين إثر مداهمة إسرائيلية في نابلس

قتلت القوات الإسرائيلية شابين فلسطينيين إثر اشتباكات عنيفة وقعت صباح اليوم الجمعة، إثر مداهمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر مطلعة وقوع الاشتباكات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين الذين كان بعضهم مسلحا والقوات الإسرائيلية بعد أن حاصرت الأخيرة منزلا في البلدة القديمة بنابلس لاعتقال اثنين من المطلوبين.

وفي وقت سابق قالت مصادر طبية فلسطينية إن شابا فلسطينيا أصيب برصاصة بوجهه خلال المواجهات، قبل أن تعلن بعد ذلك مقتل اثنين.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "قوات الاحتلال أعدمت الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين وأصابت اثنين آخرين في نابلس".