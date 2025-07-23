"النواب اللبناني" يرفع الحصانة عن نائب متهم بالاختلاس والابتزاز

وافق مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بأكثرية 99 صوتاً .

وامتنع نائب عن التصويت بينما صوت آخر ضدّ رفع الحصانة.

وكان المجلس النيابي عقد جلسة عامة، برئاسة رئيسه نبيه بري للاستماع إلى الوزراء السابقين للاتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب، نقولا صحناوي، وجمال الجراح، ودرس طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان، بحسب إعلام لبناني.

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كان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وجّه كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب في الثامن من الشهر الجاري، بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز أصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل، وذلك خلال توليه مهام وزير الصناعة.