مواجهات بين المقدسيين والشرطة الإسرائيلية في محيط الأقصى

وقال مسؤول بالأوقاف الإسلامية في القدس، إن السلطات الإسرائيلية منعت المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، في حين سمحت لأعداد كبيرة من المتدينين اليهود بالدخول إلى باحاته من جهة باب المغاربة، رافقهم حاخامات وأعضاء كنيست وشخصيات دينية يهودية احتفالا برأس السنة العبرية.

من جانبه قال أحد حراس المسجد لـ"إرم نيوز" إن ما يزيد على 500 محتفل يهودي دخلوا إلى باحات الأقصى في مجموعات متتالية، وتجولوا في محيطه، وأدوا صلوات دينية يهودية وطقوسًا تلمودية.

هذا وتشهد مدينة القدس توترات مستمرة بين المقدسيين واليهود المتدينين، خاصة خلال فترة الأعياد اليهودية من كل عام.