الأونروا: المجاعة في غزة أمر واقع وإسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"

أكد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، أن المجاعة في قطاع غزة أصبحت "أمرًا واقعًا"، وأن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد لازاريني، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن إسرائيل "تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء".

دعوة لرفع القيود

ودعا مفوض "أونروا" إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية، وقال إنه "لا يمكن إطلاق سراح المحتجزين دون وقف إطلاق النار". وأضاف أن الأولوية القصوى للوكالة هي تحقيق ذلك.

وطالب مفوض "أونروا" بـ"رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية في غزة"، و"السماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى القطاع، كما أشاد بدور مصر في إيصال المساعدات.

"موقف صادم"

على الصعيد المالي، أشار "لازاريني" إلى أن الوضع المالي للوكالة "سيئ للغاية"، ما اضطرها إلى وقف بعض برامجها، وحذَّر من أن عدم وجود رد فعل دولي على ما يحدث في غزة "موقف صادم".

وثمّن مفوض "أونروا" دور الصحفيين في غزة، واصفًا إياه بـ"المهم" لنقل ما يحدث بالقطاع، مشيرًا إلى أن العاملين في المجال الإنساني والصحفيين يدفعون "ثمنًا باهظًا".