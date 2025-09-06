صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين

logo
العالم العربي

الأونروا: المجاعة في غزة أمر واقع وإسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"

الأونروا: المجاعة في غزة أمر واقع وإسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"
فيليب لازارينيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 10:05 ص

أكد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، أن المجاعة في قطاع غزة أصبحت "أمرًا واقعًا"، وأن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد لازاريني، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن إسرائيل "تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء".

أخبار ذات علاقة

dd062f53-e52a-4f84-aae1-40a7b37a3da9

لازاريني: الأونروا تواجه "حملة ماكرة" لتصفيتها

دعوة لرفع القيود

ودعا مفوض "أونروا" إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية، وقال إنه "لا يمكن إطلاق سراح المحتجزين دون وقف إطلاق النار". وأضاف أن الأولوية القصوى للوكالة هي تحقيق ذلك.

وطالب مفوض "أونروا" بـ"رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية في غزة"، و"السماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى القطاع، كما أشاد بدور مصر في إيصال المساعدات.

"موقف صادم"

على الصعيد المالي، أشار "لازاريني" إلى أن الوضع المالي للوكالة "سيئ للغاية"، ما اضطرها إلى وقف بعض برامجها، وحذَّر من أن عدم وجود رد فعل دولي على ما يحدث في غزة "موقف صادم".

وثمّن مفوض "أونروا" دور الصحفيين في غزة، واصفًا إياه بـ"المهم" لنقل ما يحدث بالقطاع، مشيرًا إلى أن العاملين في المجال الإنساني والصحفيين يدفعون "ثمنًا باهظًا".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC