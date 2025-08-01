عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

أسفر القصف المتواصل لطائرات الجيش الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم 138 لعودة الحرب على القطاع، عن تسجيل أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إن أكثر من 51 شخصًا قتلوا منذ فجر الخميس، في مختلف مناطق القطاع، بينهم 23 من منتظري المساعدات.

وسقط 4 قتلى وأصيب عدد من الأشخاص بقصف مسيرة إسرائيلية لسيارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقتل 13 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية قرب مركز المساعدات الأمريكية قرب محور نتساريم.

وقتل 4 مواطنين جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي خيمة نازحين خلف محطة طبريا بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسقط قتيلان وأصيب 73 في محيط محور "موراج" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وقتل 15 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بقصف خيام النازحين وقرب مراكز المساعدات.

وشنّ طيران الجيش الإسرائيلي أربع غارات فجر اليوم، على عدة مناطق بمدينة غزة، على ما ذكرت وكالة "رويترز".

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وارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على القطاع ردّا على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى 60 ألفًا و249 قتيلًا و147 ألفًا و89 مصابًا.