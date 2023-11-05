بعد فرار 5 إرهابيين.. تونس توقف كوادر و أعوان في السجون

قررت السلطات التونسية توقيف ثلاثة كوادر وأعوان آخرين في السجون وذلك على خلفية التحقيقات الجارية من أجل كشف ملابسات فرار 5 إرهابيين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية الأكبر والأشد تحصيناً في البلاد.

و ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن "التحقيقات مستمرة من أجل الكشف عن بقية المتورطين في هذه الحادثة التي هزت الرأي العام خاصة أن الرئيس قيس سعيد اعتبر أن هذه الحادثة "تهريب وليست فرارا".

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقات من أجل كشف حقيقة هروب المساجين الخمس الذين أعلنت وزارة الداخلية فرارهم داعيةً التونسيين إلى التبليغ عنهم في حال رؤية أحدهم. وانتشرت وحدات امنية لتعقب الفارين إثر عملية السطو معززة بطائرة مروحية، بحسب البيان.