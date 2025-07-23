توقيف 25 سوريا في جبل لبنان

أعلن الجيش اللبناني توقيف 25 سوريا في بلدة كفرسلوان في جبل لبنان لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقال الجيش في بيان إن وحدة منه "تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوان – بعبدا، وأوقفت 25 سورياً لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

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وأضاف البيان، حسب وكالة الأنباء اللبنانية، أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

يذكر أن الجيش أعلن مؤخراً عن عدة حالات لدخول سوريين إلى لبنان بطريقة غير شرعية.