هل أعادت حرب غزة إسرائيل إلى الوراء قرابة عقدين من الزمان؟

عكست دراسة أجراها مركز "تاوب" لدراسات السياسات الاجتماعية في إسرائيل، ونشرتها صحيفة معاريف اليوم الإثنين، صورة قاتمة بشأن تداعيات "حرب السابع من أكتوبر" وآثار الهجوم على المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.

فاتورة باهظة

التقرير السنوي عن "حالة الدولة" الصادر عن المركز، الذي يعدّ أحد بيوت الخبرة ومركزا لصناعة الفكر في إسرائيل، وضع بالاعتبار أن موعد نهاية الحرب غير معلوم، ومن ثَمّ ركز على الثوابت، أي سواء استمرت الحرب أم انتهت، وجد أن سوق العمل في إسرائيل في جميع الأحوال يدفع فاتورة باهظة.

ووجد التقرير أن 20% من الإسرائيليين، بواقع 900 ألف عامل، ولا سيما من الشباب، أغلبهم يعملون في قطاع "الهاي تيك" انقطعوا عن العمل.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 انقطع 144 ألف عامل وموظف عن العمل، من المناطق القريبة من قطاع غزة والحدود مع لبنان بفعل إخلاء المستوطنات.

وانقطع 310 آلاف من الآباء والأمهات عن العمل في تلك المناطق في ظل توقف المنظومة التعليمية لأبنائهم، فيما انقطع 135 ألفا عن العمل لأسباب اقتصادية أو لتعرّض مكان العمل لضربات بالصواريخ.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تراجع أعداد المنقطعين من 900 إلى 500 ألف.