هل أعادت حرب غزة إسرائيل إلى الوراء قرابة عقدين من الزمان؟
عكست دراسة أجراها مركز "تاوب" لدراسات السياسات الاجتماعية في إسرائيل، ونشرتها صحيفة معاريف اليوم الإثنين، صورة قاتمة بشأن تداعيات "حرب السابع من أكتوبر" وآثار الهجوم على المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.
فاتورة باهظة
التقرير السنوي عن "حالة الدولة" الصادر عن المركز، الذي يعدّ أحد بيوت الخبرة ومركزا لصناعة الفكر في إسرائيل، وضع بالاعتبار أن موعد نهاية الحرب غير معلوم، ومن ثَمّ ركز على الثوابت، أي سواء استمرت الحرب أم انتهت، وجد أن سوق العمل في إسرائيل في جميع الأحوال يدفع فاتورة باهظة.
ووجد التقرير أن 20% من الإسرائيليين، بواقع 900 ألف عامل، ولا سيما من الشباب، أغلبهم يعملون في قطاع "الهاي تيك" انقطعوا عن العمل.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 انقطع 144 ألف عامل وموظف عن العمل، من المناطق القريبة من قطاع غزة والحدود مع لبنان بفعل إخلاء المستوطنات.
وانقطع 310 آلاف من الآباء والأمهات عن العمل في تلك المناطق في ظل توقف المنظومة التعليمية لأبنائهم، فيما انقطع 135 ألفا عن العمل لأسباب اقتصادية أو لتعرّض مكان العمل لضربات بالصواريخ.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تراجع أعداد المنقطعين من 900 إلى 500 ألف.
من دون استعداد
التقرير حذَّر من تأثير الأحداث الصادمة التي تعرّض لها الأطفال على نموهم الطبيعي، منها تبلّد المشاعر وضعف قدرتهم على التحصيل الدراسي مستقبلًا.
ودعا إلى ضمان منظومة تعليم سليمة لأبناء المستوطنين النازحين، وهم 250 ألف مستوطن، يشكّلون 2.5% من إجمالي السكان، ومن بينهم 50 ألف طالب.
وشكَّك التقرير في قدرة منظومة الرعاية الاجتماعية التي واجهت حربًا لم تكن مستعدة لها، على استيعاب عشرات الآلاف ممن أصبحوا تحت مظلتها، وهم قرابة 126 ألفا، أصبحوا في حاجة للرعاية الاجتماعية، استوعبتهم 220 منشآه.
تلوث البيئة
باحثو المركز أشاروا في تقريرهم إلى أزمة انقطاع الكهرباء وآثارها على البيئة والصحة العامة للمجتمع، ووجدوا أن الحكومة قامت بخطوات للحفاظ على تدفق الكهرباء، فأصدرت تراخيص لمحطات تعمل بالديزل أو الفحم.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وسَّعت الاعتماد على الغاز الطبيعي في المحطات بعد اكتشافاتها بالبحر المتوسط منذ مطلع عام 2000، لتقليل اعتمادها على الفحم والديزل، كما كانت تتطلع إلى التحوّل إلى مصدر إقليمي للطاقة النظيفة.
التقرير حذَّر من أن العودة المكثفة للوقود الأحفوري ستزيد من التلوث الجوي والمخاطر على الصحة وزيادة معدلات الإصابة والوفيات.
وأوصى التقرير الحكومة بإلغاء تلك التراخيص فور انتهاء الحرب، وكذلك بدء حملة لتطهير الأرض المُلوثة جراء عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، والتي تنطلق من نقاط تمركز أو قواعد في مستوطنات الغلاف.
المصدر: صحيفة معاريف