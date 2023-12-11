اليمن والسعودية يبحثان تأمين الحدود اليمنية البحرية

بحث مسؤولون يمنيون وسعوديون الدور المنوط بالقوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية في تأمين حدود اليمن البحرية، وحمايتها من التهديدات الإرهابية.

جاء ذلك خلال استقبال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد طارق صالح، في مقر أعمال مدينة المخا بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد، وفداً عسكرياً سعودياً من قيادة التحالف العربي في عدن بقيادة العميد حسين عوض الحربي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت" أن الطرفين استعرضا جهود وجاهزية قوات خفر السواحل اليمنية، وطرق دعمها في إطار تطويرها؛ بهدف تعزيز دورها في تأمين حدود البلاد البحرية من التهديدات الإرهابية.