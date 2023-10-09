لوموند: هجوم "حماس" على إسرائيل تحوّلٌ سياسي وأمني

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة على إسرائيل، يعد تحولاً زلزاليا وأمنيا، موضحةً أنه يهدف إلى إعادة خلط أوراق الصراع مع إسرائيل .

وأشارت الصحيفة الى أن التاريخ الذي اختارته "حماس" لمهاجمة إسرائيل لم يكن من قبيل المصادفة، لأنه يعيد إلى المخيلة العربية، ما كان من عبور القوات المصرية لخط بارليف البالغ التحصين قبل 50 عاما، والذي قلب ميزان القوى الإسرائيلية العربية، وكان بمثابة صدمة نفسية كبيرة للإسرائيليين .

* فشل ذريع

وبحسب الصحيفة ، فإنه من السابق لأوانه تخمين العواقب الدقيقة لهذا الصراع الجديد، ولاسيما أن حجم الهجوم الذي نفذته "حماس" لا يتناسب على الإطلاق مع العمليات التي نفذتها منذ عام 2007، ما يعني أن الشرق الأوسط يشهد زلزالاً سياسياً وأمنياً جديداً، وأن النكسة التي لحقت بإسرائيل، كما حدث في عام 1973، تتسم برمزية لا تصدق.

ولفتت إلى أن إسرائيل تعيش حالة من الذهول، فيما تقف المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية مشلولة عاجزة، ما يدل على فشل ذريع، وخصوصاً أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم تتوقع شيئاً قادماً رغم أن هجوماً بهذا الحجم يتطلب أشهراً من الإعداد، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقدم نفسه على أنه حامي حمى إسرائيل وأمنها، لا بد أنه سيعطي لهذه الكارثة بعداً شخصياً، ولا بد أنه سيحاسب بعد أن تفيق إسرائيل من صدمتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب الجديدة في غزة قد تكون ضربة مباشرة لعملية التطبيع الإسرائيلية العربية، لأن صور قصف غزة تبشر بإثارة الرأي العام العربي ومهاجمة قادته، ولاسيما من أقاموا علاقات مع إسرائيل، وبالتالي فإن رسالة "حماس" إلى دول المنطقة والسفارات الغربية واضحة، وهي أنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط من دون فلسطين، مؤكدةً ان هذا الهجوم سيكون له صدى إقليمي.

ونوهت لوموند إلى أن حجم "إراقة الدماء" التي ارتكبها المقاتلون الفلسطينيون، يبرز بوضوح مقارنةً بعملياتها السابقة منذ سيطرتها على غزة في العام 2007.

وخلصت الصحيفة إلى أن الشرق الأوسط يشهد الآن تحولاً سياسياً وأمنياً عميقاً، موضحةً أنه وفي غضون 12 ساعة فقط من الأعمال العدائية، أبلغت إسرائيل عن سقوط 70 قتيلاً و900 جريح، من المدنيين والجنود، بسبب الهجمات الصاروخية وتسلل مقاتلي حماس، فيما أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية عن سقوط 198 قتيلاً و1,610 جريحًا في غزة.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بوجود قتال في 22 موقعًا في الجزء الجنوبي من البلاد، بعيدًا عن الصراعات المعتادة منخفضة الحدة في السياق الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابعت الصحيفة أنه بعيداً عن الخسائر البشرية، وجه هجوم "حماس" ضربة رمزية لإسرائيل، مردداً صدى صدمة حرب عام 1973، حيث شنت "حماس" عملية برية كبيرة على الأراضي الإسرائيلية، تشبه التهديدات التي كثيراً ما أطلقها حزب الله في لبنان ضد إسرائيل.

وتواجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تفاجأت، فشلاً غير مسبوق، وسوف يضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المعروف بمواقفه الأمنية، إلى معالجة هذه الأزمة، التي قد تخلف عواقب سياسية بعيدة المدى.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية