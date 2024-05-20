هل "الجنائية الدولية" قادرة على اعتقال نتنياهو وغالانت؟

أثارت الدعوة التي أطلقها الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تساؤلات حول قدرة المحكمة على تنفيذ ذلك، وآلياتها لجلب المسؤولين الإسرائيليين.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الإثنين، أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب نتنياهو وغالانت، يتضمن القرار ثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

قرار ملزم

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بمكانة عالية؛ الأمر الذي يجعل مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين ملزمة لنحو 120 دولة؛ ما سيؤدي إلى حرمان المسؤولين الصادر بحقهم مذكرات اعتقال من دخول الدول الموقعة على اتفاقيات المحكمة.

وستكون قدرة نتنياهو على التحرك حول العالم مقيدة بشكل غير مسبوق، كما يمكن أن تكون هناك سلسلة من ردود الفعل على مثل هذا القرار، علاوة على الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية على إسرائيل جراء القرار.

وبحسب تقرير للقناة 12 العبرية، فإن "مكتب نتنياهو استعد بالفعل لمثل هذا السيناريو المحتمل من جانب المحكمة، وأجرى نقاشات الشهر الماضي عبر فيها عن قلق جدي من إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".

وأضاف التقرير: "الإسرائيليون كانوا قلقين من إصدار هذه الأوامر سراً؛ لكن الآن فالأمر واضح بأن هناك نقاشا بين القضاة لإصدار مذكرات اعتقال"، مبينا أن المدعي العام للمحكمة اتخذ قراره بالفعل الأسبوع الماضي؛ لكنه قرر تأجيله بسبب احتفالات تأسيس إسرائيل.