محملة بـ7000 طن.. الإمارات تسيّر سفينة مساعدات تاسعة إلى غزة (فيديو)

أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي، اليوم السبت، سفينة "حمدان" الإنسانية التاسعة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي إلى ميناء العريش المصري، محملة بـ7000 طن من المساعدات لقطاع غزة. وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الشحنة التي تحمل مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، تأتي في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضحت الوكالة، أن إجمالي حمولة السفينة يبلغ 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.

وتشمل الحمولة 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لدعم القطاع الطبي و5 سيارات إسعاف.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مَدّ يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.