اشتباكات متقطعة في أحياء طرابلس الليبية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية وشهود عيان بسماع دوي أسلحة خفيفة ومتوسطة في عدة أحياء من العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم، شملت تاجوراء وصلاح الدين وأبو سليم وعين زارة.

ووثقت مقاطع مرئية متداولة أصوات اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في مناطق تاجوراء، شرقي العاصمة طرابلس.

كما شهد حي السراج في العاصمة طرابلس اليوم اشتباكات مسلحة متقطعة بين عدد من الميليشيات المسلحة.

وكانت مصادر ميدانية وسياسية كشفت عن تحركات عسكرية متسارعة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، وسط تدفق آليات ثقيلة ومتوسطة قادمة من مدن مصراتة وزليتن والزاوية وغريان.

وجاءت التحركات في وقت باتت فيه مناطق حيوية، مثل طريق الشط وحي الأندلس والقره بوللي، تحت سيطرة مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأصدر أهالي طرابلس الكبرى وتاجوراء والزاوية وعدد من مدن الغرب الليبي، اليوم الاثنين، بياناً شديد اللهجة منحوا فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مهلة مدتها 24 ساعة لسحب الأرتال العسكرية المنتشرة داخل المدن، وعودة كل المظاهر المسلحة إلى مقارها.