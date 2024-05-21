محكمة يونانية تسقط التهم الموجهة لـ9 مصريين في حادث غرق قارب مهاجرين

سقطت التهم التي كانت موجهة لتسعة مصريين على صلة بحادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان في 2023 اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت محكمة يونانية إنها غير مختصة بنظر القضية نظرا لأن القارب غرق في مياه دولية.

وألقي القبض على المتهمين، وتتراوح أعمارهم بين 21 و41 عاما، بعد ساعات من غرق القارب وظلوا محتجزين منذ ذلك الحين تمهيدا لمحاكمتهم بتهم التهريب والتسبب في غرق قارب والانتماء لمنظمة إجرامية.

ونفى المتهمون ارتكاب أي جرم، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وبدأت المحكمة صباح اليوم في النظر بالقضية بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما جاء عبر وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 حزيران/ يونيو الماضي.