المونيتور: 4 سيناريوهات قد تحكم التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله"

تناولت صحيفة المونيتور 4 سيناريوهات قد تحكم التصعيد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى تزايد قلق المسؤولين الأمريكيين من أن المخاوف الاستراتيجية للقادة الإسرائيليين، وسياسة حافة الهاوية الخطابية لدى إسرائيل وميليشيا حزب الله، قد تجعلان المواجهة أمرًا لا مفر منه.

وبينما تنتشر البحرية الأمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط استعدادًا لعمليات الإجلاء المحتملة، تلوح في الأفق أربعة سيناريوهات افتراضية يمكن أن تحدث في المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".

وتُعد حملة إسرائيلية محدودة، ضد جنوب لبنان تحديدًا، السيناريو الأول الذي يرتكز على شن القوات الجوية الإسرائيلية غارات جوية خاطفة في جميع أنحاء جنوب لبنان، مع تجنب المراكز السكانية إلى حد كبير، في حملة تهدف إلى تدمير وحدات ميليشيا حزب الله من دون طيار والصواريخ ضمن مسافة قريبة من الحدود.