لبنانيون يحتجون على انخفاض الليرة إلى مستويات غير مسبوقة

وانخفضت قيمة العملة المحلية أكثر في يناير/ كانون الثاني الجاري من 42 ألف ليرة مقابل الدولار إلى 56 ألفا هذا الأسبوع.

وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات وإغلاق شوارع لفترة وجيزة في بيروت هذا الأسبوع، وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مصرف لبنان اليوم.

وقال أبو علي من جنوب لبنان، وهو يمسك حفنة من أوراق النقد بالعملة المحلية: "أهو 16 ألف كنت أجيب فيهم كيلو لحمة لآكل أنا وأولادي. هلا وقية اللحمة حقها 100 ألف.. خافوا الله.. أولادنا جاعوا.. جوعنا".

ومزق رجل آخر دولارا أمريكيا في الوقت الذي ألقى فيه متظاهرون الحجارة على مصرف لبنان.