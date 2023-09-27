ما الذي فاقم كارثة حريق قاعة الهيثم بنينوى في العراق؟

كشفت هيئة الدفاع المدني العراقية اليوم الأربعاء، الأسباب الأولية التي فاقمت من كارثة حريق قاعة "الهيثم" للأفراح في نينوى، وأسفرت عن مقتل 100 وإصابة 150 على الأقل.

وقال الدفاع المدني العراقي، إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف"؛ ما أدّى إلى "إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".