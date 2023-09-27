ما الذي فاقم كارثة حريق قاعة الهيثم بنينوى في العراق؟
كشفت هيئة الدفاع المدني العراقية اليوم الأربعاء، الأسباب الأولية التي فاقمت من كارثة حريق قاعة "الهيثم" للأفراح في نينوى، وأسفرت عن مقتل 100 وإصابة 150 على الأقل.
وقال الدفاع المدني العراقي، إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف"؛ ما أدّى إلى "إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".
وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحًا أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانونًا.
وبحسب الدفاع المدني، فإنّ "الحريق أدّى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال بخسة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".
وأوضح الدفاع المدني، أنّ ما فاقم الأمر هو "الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية السريعة الاشتعال".
وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني جودت عبد الرحمن، فإن ما تسبب بهذا العدد الكبير من الضحايا هو أن "مخارج الطوارئ كانت مغلقة، والمتبقي باب واحد هو الباب الرئيس لدخول وخروج الضيوف".
وأضاف لوكالة "فرانس برس"، أن "معدات السلامة غير ملائمة وغير كافية للمبنى" ما فاقم أيضًا الإصابات.