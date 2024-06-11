ميليشيا الحوثي تحيل مئات الكوادر الصحية في صنعاء إلى التحقيق

أحالت ميليشيا الحوثي مئات الأطباء والممرضين والموظفين العاملين في القطاع الصحي إلى التحقيق، وأوقفتهم عن العمل، في وقت تكتظ فيه المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة اليمنية صنعاء بالحالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا.

ووفقًا لمصادر عاملة في القطاع الصحي بصنعاء، فإن ميليشيا الحوثي أوقفت على مدى الأيام الماضية مئات الكوادر الطبية والتمريضية وموظفي القطاع الصحي الحكومي في صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى التحقيق؛ بسبب تغيبهم عن حضور دورات عسكرية نظرية وعملية، نظمتها الميليشيا للعاملين في القطاع.

وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن الحوثيين نظموا دورة عسكرية لموظفي القطاع الصحي الحكومي في صنعاء، منذ أكثر من أسبوع، تحت إشراف ما يسمى "وزارة الصحة" في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وأجبرتهم على المشاركة فيها، ضمن حملة التعبئة العسكرية التي دشنتها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تحت مزاعم "نصرة غزة ومواجهة الاعتداء الأمريكي البريطاني على الأراضي اليمنية".

وذكرت أن الدورة العسكرية لكوادر وموظفي القطاع الصحي في صنعاء، المستمرة على مدى 3 أسابيع، تهدف في شقّها النظري إلى تكريس أفكار تحريضية ومعتقدات دينية طائفية، في حين يشمل الجانب العملي منها على التدريب العسكري والتعامل مع الأسلحة والتكتيكات القتالية، والعناية التكتيكية بإصابات النزاعات المسلحة.

تزايد الإصابات بالكوليرا

وتأتي هذه الإجراءات في حين تواجه صنعاء، ومحافظات يمنية أخرى، تزايدًا في أعداد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا، في ظل تدهور قياسي يعاني منه القطاع الصحي، وقيود الحوثيين التي يفرضونها على حملات التطعيم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، مطلع الأسبوع الجاري، رصد أكثر من 63 ألف إصابة بمرض الكوليرا في 20 محافظة يمنية، بينها وفيّات، منذ مستهل العام الجاري.

في حين حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، منتصف الشهر الماضي، من ارتفاع أعداد المصابين بالكوليرا في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلى 255 ألف حالة في اليمن.

تمهيد للفصل من الوظيفة

ومن جهتها، أكدت مصادر حقوقية يمنية، لـ"إرم نيوز"، أن إجراءات الحوثيين ضد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بصنعاء تستند إلى مدونة "السلوك الوظيفي" غير القانونية والطائفية، التي أقرّتها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022، والتي تجبر موظفي قطاعات الدولة على الالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الإجباري، وحضور الدورات الطائفية، وتهددهم بالفصل من الوظيفة العامة عند مخالفة ذلك.