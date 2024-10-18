بعد الضربات الأمريكية.. الحوثي يؤكد استمرار إسناد "الجبهة اليمنية" لغزة ولبنان

أكد عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، يوم الخميس، إن "إسناد الجبهة اليمنية مستمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى فلسطين المحتلة".

وقال، في كلمة أسبوعية، إن "عمليات هذا الأسبوع نُفذت بواسطة 25 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، فيما يواصل العدو الأمريكي والبريطاني قصفه الجوي والبحري ضد بلدنا كما حصل بالأمس"، على حد قوله.

جاء ذلك بعد ضربات نفذتها المقاتلات الأمريكية، وعلى رأسها "القاذفة الشبح" (B2 Spirit)، على 5 مواقع تحت الأرض لتخزين الأسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

واستهدف الطيران الأمريكي مرافق تحت الأرض تابعة للحوثي، تضم مكونات أسلحة مختلفة من الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف الحوثي أن "العدو الأمريكي والبريطاني يواصل السعي لتوريط الآخرين ضد الشعب اليمني لكنه يفشل حتى اليوم، في حين تستمر الحملة الدعائية والإعلامية ضد اليمن لاستهداف جبهته الداخلية خدمة لأمريكا وإسرائيل".

وحول العمليات العسكرية في الممرات البحرية الدولية، قال زعيم الحوثيين إن عدد السفن المستهدفة "المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا" وصل حتى الآن إلى 196 سفينة.

وكان يوم الخميس قد شهد أحدث هجمات الحوثيين ضد السفن، عبر عمليتين عسكريتين استهدفا خلالهما سفينة "OLYMPIC SPIRIT" النفطية الأمريكية في البحر الأحمر، وسفينة "ST. JOHN" في المحيط الهندي.