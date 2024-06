بعد سيطرة "الدعم السريع" عليها.. ما أهمية "جبل موية" الاستراتيجية؟

"أخرجوهم من الجحور وبرك المياه المتعفنة".. الأشاوس من "جبل موية" بقيادة البيشي يطاردون بقايا مليشيا البرهان وكتائب الإرها*بيين بسنار



The courageous soldiers from Jebel Moya, led by Bishi, pursue the remaining of the SAF militia and terrorist brigades in Sennar, dragging them…