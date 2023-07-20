اقتحام سفارة السويد في بغداد وإشعال النار فيها (فيديو)

اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس وأشعلوا فيها النيران، وفق مصدر مطلع وشاهد من "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن المئات من أنصار التيار الصدري قاموا باقتحام السفارة السويدية، وأضرموا النار فيها.