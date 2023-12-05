الغارديان: إسرائيل تحقق في مزاعم كسب مالي يرتبط بـ7 أكتوبر

تُحقق السلطات الإسرائيلية في مزاعم باحثين أمريكيين، حول علم محتمل مسبق لدى بعض المستثمرين بخطة حماس لمهاجمة مستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، واستغلوا ذلك في كسب "مشكوك به".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن مزاعم الباحثين تستند على "استخدام تلك المعلومات لكسب ملايين الدولارات عن طريق البيع على المكشوف؛ أي بيع أصول مالية مثل الأسهم أو العملات أو الذهب دون امتلاك هذا الأصل ومن ثم إعادة شرائه عند انخفاض السعر والاستفادة من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، للأسهم الإسرائيلية".

وذكر التقرير، أن "أستاذي القانون روبرت جاكسون جونيور من جامعة نيويورك وجوشوا ميتس من جامعة كولومبيا قاما بإعداد بحث عن عمليات بيع كبيرة على المكشوف للأسهم الإسرائيلية سبقت أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وكتب الباحثان في تقريرهما المستند على بيانات هيئة تنظيم الصناعة المالية، والمكون من 66 صفحة: "قبل الهجوم مباشرة، زاد البيع على المكشوف للأوراق المالية الإسرائيلية في بورصة تل أبيب (TASE) بشكل كبير. وليس من المستبعد أن تكون أرباح هذا البيع على المكشوف أكثر من 100 مليون دولار".