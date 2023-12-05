الغارديان: إسرائيل تحقق في مزاعم كسب مالي يرتبط بـ7 أكتوبر
تُحقق السلطات الإسرائيلية في مزاعم باحثين أمريكيين، حول علم محتمل مسبق لدى بعض المستثمرين بخطة حماس لمهاجمة مستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، واستغلوا ذلك في كسب "مشكوك به".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن مزاعم الباحثين تستند على "استخدام تلك المعلومات لكسب ملايين الدولارات عن طريق البيع على المكشوف؛ أي بيع أصول مالية مثل الأسهم أو العملات أو الذهب دون امتلاك هذا الأصل ومن ثم إعادة شرائه عند انخفاض السعر والاستفادة من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، للأسهم الإسرائيلية".
وذكر التقرير، أن "أستاذي القانون روبرت جاكسون جونيور من جامعة نيويورك وجوشوا ميتس من جامعة كولومبيا قاما بإعداد بحث عن عمليات بيع كبيرة على المكشوف للأسهم الإسرائيلية سبقت أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
وكتب الباحثان في تقريرهما المستند على بيانات هيئة تنظيم الصناعة المالية، والمكون من 66 صفحة: "قبل الهجوم مباشرة، زاد البيع على المكشوف للأوراق المالية الإسرائيلية في بورصة تل أبيب (TASE) بشكل كبير. وليس من المستبعد أن تكون أرباح هذا البيع على المكشوف أكثر من 100 مليون دولار".
ووفقًا للبحث، فإن "البيع على المكشوف الذي لوحظ قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر تجاوز البيع على المكشوف الذي حدث خلال فترات أخرى عديدة من الأزمات، بما في ذلك الركود بعد الأزمة المالية في عام 2008، والحرب بين إسرائيل وغزة عام 2014، وفيروس كوفيد 19".
وفي أحد الأمثلة الموثقة في البحث، تم بيع 4.43 مليون سهم جديد في لئومي، أكبر بنك في إسرائيل، على المكشوف بين 14 أيلول/سبتمبر و5 تشرين الأول/أكتوبر الماضيين.
وانخفض سعر سهم لئومي بنسبة 9% تقريبًا في 8 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب الهجوم مباشرة.
من جانبها قالت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA) إنها على علم بالأمر وإنه قيد التحقيق من قبل جميع الأطراف المعنية.
في حين لم يدل المتحدث باسم الشاباك بأي تفاصيل، ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على الفور أيضًا.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية