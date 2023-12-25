رشيدة طليب تتهم أمريكا بتمويل الجرائم الإسرائيلية في غزة
انتقدت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، رشيدة طليب، الولايات المتحدة الأمريكية لتمويلها القوات الإسرائيلية التي قتلت11 فلسطينيًا أعزل في قطاع غزة، وفق تقرير نشره موقع "نيوزويك".
وأدى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وفق التقرير.
وقال تقرير الموقع إن طليب، الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، أعربت عن تأييدها لوقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع بدأت بعد أن شنت حركة حماس هجومًا مفاجئًا على جنوب إسرائيل، فقتلت 1200 شخص، واحتجزت 240 رهينة.
وأوضح أنه منذ ذلك الحين، شنت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على غزة، كما شنت هجومًا بريًا في القطاع، وقطعت إمدادات المياه والأغذية والكهرباء.
وأكد الموقع أن أكثر من 20000 فلسطيني قتلوا، وجُرح أكثر من 53000 آخرين.
وكانت إسرائيل قد تعهدت بمواصلة القتال إلى حين عزل حماس من السلطة في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وفق التقرير.
وأشار إلى أن رشيدة طليب أدانت عبر "إنستغرام"، التقارير الأخيرة حول أعمال عنف مزعومة ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفادت بأن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 11 رجلًا فلسطينيًا غير مسلح أمام أفراد أسرهم في حي الرمال في غزة.
وفي هذا السياق، اتهمت طليب حكومة الولايات المتحدة بتمويل هذه المجازر، وعبرت عن الحادثة بأنها "مرض.. وينبغي أن تجعلنا جميعًا غاضبين"، وفق "نيوزويك".
وأشار الموقع إلى ادعاء تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن الجيش الإسرائيلي فصل الرجال عن النساء والأطفال قبل أن يطلق النار على ما لا يقل عن 11 رجلًا، لكن لم يقدم الجيش الإسرائيلي أي معلومات عن الحادث.
ووجهت انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر وسائل الإعلام لتمويله القتل "الجماعي المجنون" في غزة، ما أدى إلى إطلاق نداءات لوقف إطلاق النار، بحسب "نيوزويك".
وقال الموقع إن مسؤولين أمريكيين دعوا إسرائيل إلى حماية المدنيين، إذ حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن تفقد إسرائيل الدعم العالمي.
بيد أن بايدن ظل ثابتًا في دعمه لإسرائيل، وطلب من الكونغرس أن يخصص لها أكثر من 14 مليار دولار، وأكثر من 100 مليون دولار على شكل معونة إنسانية في غزة، بحسب الموقع.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حث المجتمع الدولي على استخدام نفوذه لكبح المزيد من التصعيد وإنهاء الصراع في غزة.