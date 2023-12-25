رشيدة طليب تتهم أمريكا بتمويل الجرائم الإسرائيلية في غزة

انتقدت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، رشيدة طليب، الولايات المتحدة الأمريكية لتمويلها القوات الإسرائيلية التي قتلت11 فلسطينيًا أعزل في قطاع غزة، وفق تقرير نشره موقع "نيوزويك".

وأدى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وفق التقرير.

وقال تقرير الموقع إن طليب، الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، أعربت عن تأييدها لوقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع بدأت بعد أن شنت حركة حماس هجومًا مفاجئًا على جنوب إسرائيل، فقتلت 1200 شخص، واحتجزت 240 رهينة.

وأوضح أنه منذ ذلك الحين، شنت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على غزة، كما شنت هجومًا بريًا في القطاع، وقطعت إمدادات المياه والأغذية والكهرباء.

وأكد الموقع أن أكثر من 20000 فلسطيني قتلوا، وجُرح أكثر من 53000 آخرين.