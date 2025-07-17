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العالم العربي

إطلاق سراح جلال الورشفاني القيادي في كتيبة "ثوار طرابلس" الليبية

إطلاق سراح جلال الورشفاني القيادي في كتيبة "ثوار طرابلس" الليبية
جلال الورشفاني
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 11:23 م

أفادت مصادر، فجر اليوم الجمعة، بإطلاق سراح جلال الورشفاني القيادي البارز في كتيبة "ثوار طرابلس" بعد عامين على احتجازه لدى جهاز "دعم الاستقرار" في لييبا.

وكشفت مصادر ليبية أن عناصر تابعة لجهاز "دعم الاستقرار" ألقت القبض على جلال الورشفاني، في ديسمبر/ كانون الثاني 2023، حيث لاحقته اتهامات في قضايا جنائية مع عدد آخر من قادة الكتيبة.

وبحسب المصادر الليبية، فقد ألقي القبض على الورشفاني عقب ظهوره في اجتماع مع قادة "الكتيبة 505 مشاة" في طرابلس، بحضور القيادي الآخر محمد البكباك.

 

 

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