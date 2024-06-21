بعد تهديدات نصر الله...لبنان تنسق مع قبرص لـ "احتواء" أي تصعيد محتمل

تحفظت قبرص، الخميس، في ردها على تحذيرات تنظيم "حزب الله" اللبناني من أن الجزيرة قد تنجر إلى الصراع إذا تحول التوتر مع إسرائيل إلى حرب.

وفوجئت قبرص، أقرب دول أوروبا للشرق الأوسط، بتصريحات لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، الأربعاء، قال فيها إن الجزيرة قد تصبح هدفاً لو سمحت لإسرائيل باستخدام منشآتها العسكرية إذا تعرض لبنان لهجوم.

وردّ الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بالقول: "جمهورية قبرص ليست متورطة بأي حال في صراع أو حرب"، ووصف تصريحات نصر الله بأنها "غير مستساغة".

ودخل الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة، وقال متحدث باسمه: "أي تهديد لدولنا الأعضاء هو تهديد للاتحاد الأوروبي".