"صحة غزة": ارتفاع ضحايا "لقمة العيش" إلى أكثر من 9 آلاف

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الضحايا من طالبي المساعدات في القطاع ارتفع إلى 1239 قتيلًا وأكثر من 8152 جريحًا.

وذلك بعد مقتل 60 من طالبي المساعدات، وإصابة أكثر من 195 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن مستشفيات القطاع سجّلت 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 154 حالة وفاة، من بينهم 89 طفلًا.

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وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 104 قتلى، و399 جريحًا، وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا زالوا "تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأضافت الوزارة أن عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر عام 2023 ارتفع إلى 60138 قتيلًا و146269 جريحًا.