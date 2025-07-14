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العالم العربي

الخارجية السورية: قوات الأمن تعرضت لكمائن وخطف بعمليات "ممنهجة" بالسويداء

الخارجية السورية: قوات الأمن تعرضت لكمائن وخطف بعمليات "ممنهجة" بالسويداء
مقاتلون دروز في السويداء السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2025، 3:37 م

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الإثنين إن قوات الأمن تعرضت لكمائن وعمليات خطف في محافظة السويداء، بعد وصولها إلى المدينة في محاولة لاحتواء التوتر والاشتباكات المندلعة منذ يوم السبت.

ولفتت الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن العمليات التي وقعت ضد قوات الأمن تدلّ على "وجود جهات منظمة تسعى لجر المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة"، ومنع مؤسسات الدولة من فرض السيطرة والاستقرار.

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واندلعت اشتباكات بين مقاتلين دروز من السويداء ومسلحين من العشائر منذ السبت، مخلفة 89 قتيلا وعشرات الإصابات.

ودعت وزارة الخارجية كافة الأطراف إلى "تحكيم العقل" وضبط النفس، والتوقف الفوري عن أعمال العنف، وتسليم السلاح، مؤكدة ضرورة حصر السلاح في يد الدولة وحدها.

 

 

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