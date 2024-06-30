3 قتلى من "حزب الله" بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

واصلت إسرائيل، اليوم الأحد، غاراتها على مناطق وبلدات جنوبي لبنان، في حين استمرت ميليشيا حزب الله، التي نعت 3 من عناصرها، بقصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الشريط الحدودي وفي الجليل الأعلى.

ورغم مرور 267 يومًا على اندلاع الاشتباكات بين الطرفين على طول الشريط الحدود، لا تزال حدتها تراوح مكانها وهي أقل بكثير من مواجهة شاملة يخشاها الجميع.

وهذا أشرس قتال بين الطرفين منذ 2006، ويدور بالتوازي مع الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 9 أشهر في غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم، كفركلا، وحي الدباكة شمال شرق بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).