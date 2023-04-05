هبوط أول طائرة عسكرية في مطار الموصل منذ تحريرها

هبطت أول طائرة عسكرية، اليوم الأربعاء، في مطار الموصل الدولي، منذ أن تم تحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2017، على ما أعلن بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وقال بيان الوزارة إن "أول طائرة عسكرية نوع (C130)، هبطت على أرض مطار الموصل الدولي، بعد عمليات التحرير".