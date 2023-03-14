اللواء ضياء الموسوي يسلم نفسه للقضاء العراقي

قالت وسائل إعلام عراقية بوقت متأخر من مساء الاثنين، إن المدير العام السابق في جهاز المخابرات اللواء ضياء الموسوي، سلم نفسه للقضاء، على خلفية اتهامه بقضية سرقة القرن.

ونقلت على لسان مصادر أمنية تأكيدها أن الموسوي سلم نفسه طواعية، حيث كان يختبئ طوال فترة هروبه داخل العراق ولم يغادر للخارج.

وأكدت المصادر الأمنية توقيف الموسوي وبدء التحقيق معه منذ تسليم نفسه.

وأصدر القضاء العراقي في 11 نوفمبر الماضي، مذكرة قبض بحق ضياء الموسوي بتهمة تلقيه رشاوى مستغلا منصبه الرسمي.