محمد بن زايد ومودي يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، عن "سعادته بالمشاركة في القمة والتباحث وتبادل الرؤى مع القادة المشاركين".

ورحب مودي في بداية اللقاء الذي عقد في مقر انعقاد القمة، بالشيخ محمد بن زايد الذي أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وزراء الهند لدعوته دولة الإمارات للمشاركة بصفتها ضيف شرف في أعمال مجموعة العشرين (G20) في ظل رئاسة الهند لها هذا العام.

واستعرض الطرفان، "مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تخدم أهداف البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام".

وتبادل رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء الهند خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى "القضايا المطروحة على أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند وأهميتها في مواصلة دفع العمل الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة وتعزيز العمل المناخي بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية".

وأكد الطرفان "دعم البلدين العمل الجماعي الدولي المشترك وإيمانهما بأهمية دوره في تعزيز الاستقرار والازدهار في العالم وتوفير حياة أفضل لجميع شعوبه".