الحرية والتغيير ترشح طه عثمان لرئاسة وزراء السودان
أعلنت قوى ائتلاف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، اليوم الأحد، ترشيح طه عثمان إسحق لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المزمع إعلانها في 11 أبريل/ نيسان المقبل.
وقالت صحيفة "اليوم التالي" الصادرة اليوم، إن الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، رشح طه عثمان إسحاق لرئاسة الوزراء بعد اعتذار المتحدث باسم المجلس ياسر عرمان، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني عن شغل المنصب، في وقت رشح فيه حزب الأمة عودة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء.
وكلف القيادي بالمؤتمر السوداني، محمد عربي بإقناع تجمع المهنيين جناح الحرية والتغيير بتقديم ترشيح طه رسميًا.
وبرز المحامي طه عثمان ضمن تجمع المهنيين الذي قاد الاحتجاجات حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وقاد مع آخرين لجنة تفكيك نظام البشير ومحاسبة قادته.
وأعلنت الأطراف السودانية توقيع الاتفاق النهائي، في مطلع نيسان/أبريل المقبل، بينما سيكون التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من الشهر ذاته، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة الانتقالية الجديدة في 11 أبريل".
ويصادف تاريخ 11 نيسان/ أبريل الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، نتيجة انتفاضة شعبية انحاز إليها الجيش وعزل البشير عن السلطة، بعد اعتصام المحتجين أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.