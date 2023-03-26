الحرية والتغيير ترشح طه عثمان لرئاسة وزراء السودان

أعلنت قوى ائتلاف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، اليوم الأحد، ترشيح طه عثمان إسحق لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المزمع إعلانها في 11 أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت صحيفة "اليوم التالي" الصادرة اليوم، إن الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، رشح طه عثمان إسحاق لرئاسة الوزراء بعد اعتذار المتحدث باسم المجلس ياسر عرمان، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني عن شغل المنصب، في وقت رشح فيه حزب الأمة عودة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء.