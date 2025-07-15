واشنطن تطالب إسرائيل بتحقيق "جاد" في مقتل شاب أمريكي بالضفة الغربية

طالب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق "جاد" في مقتل مواطن أمريكي تعرّض للضرب حتى الموت في الضفة الغربية.

وقال هاكابي في منشور عبر منصة "إكس": "لقد طلبتُ من إسرائيل إجراء تحقيقٍ جادٍّ في مقتل سيف مصلط، المواطن الأمريكي الذي كان يزور عائلته عندما تعرّض للضرب حتى الموت؛ يجب محاسبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي والإرهابي؛ كان سيف في العشرين من عمره فقط.."

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من السفارة الإسرائيلية في واشنطن، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن تحقيقًا يجري في الواقعة.

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ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن المواطن الأمريكي سيف الله مصلط، البالغ من العمر 20 عامًا، والمعروف أيضًا باسم "سيف"، تعرّض للضرب المبرح، يوم الجمعة، في بلدة سنجل شمال رام الله، ما أدى إلى وفاته، بحسب "رويترز".

وقالت عائلته، المقيمة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، في بيان، إن الطواقم الطبية لم تتمكن من الوصول إليه لمدة 3 ساعات، قبل أن يتمكن شقيقه من نقله إلى سيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

من جانبها، قالت النائبة الأمريكية عن تامبا، كاثي كاستور، في منشور على "إكس": "علينا أن نخلّد ذكراه من خلال التصدي للعنف والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والكرامة؛ وعلى الإدارة الأمريكية أن تتعاون مع شركائها الدوليين لضمان حماية المواطنين الأمريكيين في الخارج".

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وقد ندد عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بمقتل مصلط، فيما طالب آخرون وزارة الخارجية بفتح تحقيق في الحادثة، دون أن تصدر الوزارة أي استجابة رسمية حتى الآن.

وأشارت جماعات حقوقية إلى أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة، أواخر عام 2023.