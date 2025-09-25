تصعيد دبلوماسي.. ماكرون يكشف عن "خط أحمر" أمريكي أمام إسرائيل

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من أن أي محاولة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ستُعتبر "خطًّا أحمر" للولايات المتحدة، وفقًا لتصريحاته خلال اجتماعات في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ماكرون "إن التوترات المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك التصعيد الأخير في غزة والضفة الغربية، تتطلب استجابة دولية حاسمة لمنع المزيد من التصعيد".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، التي تُعتبر حليفًا وثيقًا لإسرائيل، قد أوضحت من خلال قنوات دبلوماسية أن "أي خطوة لضم أراضٍ في الضفة الغربية ستكون لها عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية".

وأضاف ماكرون أن فرنسا تدعم حل الدولتين كأساس للسلام في المنطقة، مؤكدًا أن أي إجراءات أحادية الجانب، مثل ضم الأراضي أو توسيع المستوطنات، ستقوض الجهود الدولية لتحقيق تسوية سلمية.

وحث الرئيس الفرنسي إسرائيل على الامتناع عن مثل هذه الخطوات، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي.

كما دعا ماكرون إلى إحياء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم.

وأعرب عن استعداد فرنسا للعب دور وسيط في أي محادثات مستقبلية، مؤكدًا التزام بلاده بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف، حيث أدت الاشتباكات الأخيرة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين إلى سقوط ضحايا من الجانبين. وتثير هذه التطورات مخاوف من احتمال اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا إذا لم يتم احتواء الوضع.