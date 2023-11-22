مسؤول فلسطيني: اتفاق تبادل آخر بين حماس وإسرائيل نهاية نوفمبر

أفاد مسؤول فلسطيني بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، اليوم الأربعاء، بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا معتقلين في إسرائيل، سيتكرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هذا سيعني إجمالا إطلاق سراح مئة من بين نحو 240 احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما مجموعه 300 معتقل فلسطيني في عمليتي التبادل، وهو رقم يتوافق مع قائمة المعتقلين من النساء والقصّر التي نشرتها إسرائيل، اليوم الأربعاء، وتتضمن أسماء من يمكن الإفراج عنهم.