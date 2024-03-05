الجيش الأردني يعلن تنفيذ "أكبر" إنزال مساعدات لغزة
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، تنفيذه 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على غزة، بالتشارك مع "دول شقيقة وصديقة"، وصفها بـ"الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم".
وذكر الجيش الأردني في بيان، أن عمليات الإنزال ضمت 3 طائرات من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية.
واستهدفت المساعدات الإغاثية والغذائية عددًا من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأوضح البيان الذي نشر على موقع القوات المسلحة الأردنية، أن الإنزالات تأتي "استمرارًا للتوجيهات الملكية السامية وضمن جسرها الجوي المتواصل لتكثيف المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة.
ونوهت القوات المسلحة إلى أنها تأتي أيضًا للتخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
كما أكدت أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي، لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.
كانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفَّذت، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 28 إنزالًا جويًّا أردنيًّا، و15 إنزالًا جويًّا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، بحسب البيان.