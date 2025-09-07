سوريا.. اعتقال عبادة عبد الرحيم أحد المتورطين بـ"جرائم جسيمة"

ألقت قيادة الأمن الداخلي السوري في محافظة اللاذقية القبض على عبادة مصطفى عبد الرحيم؛ أحد عناصر الجيش السوري السابق ومتهم بارتكاب جرائم بحق المدنيين.

وقال بيان صادر عن الداخلية السورية، اليوم الأحد، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية "تمكنت من إلقاء القبض على المدعو عبادة مصطفى عبد الرحيم، المتورط بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين خلال تواجده في صفوف جيش النظام البائد بريف إدلب".

وأضاف البيان: "أظهرت التحقيقات تورطه في تهجير الأهالي، وسرقة ممتلكاتهم، ونبش قبور شهداء الثورة، وارتكاب مجازر جماعية راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء".

وأشار إلى "إحالة المجرم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".