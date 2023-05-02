السودان.. الأطباء يكافحون في ظروف بالغة الخطورة

يكافح الأطباء في السودان لتقديم خدماتهم وسط ظروف بالغة الخطورة، في وقت خرجت 69% من المستشفيات عن العمل نتيجة تعرضها للقصف.

وفقد الأطباء خلال الحرب 14 طبيبًا وطالب طب، بعد إصابات بالرصاص تعرضوا لها أما في مقرات العمل أو المنازل أو الشارع، بينما مازال خطر الموت يحدق بهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني، حسب اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.

وتروي الطبيبة رانيا الصائغ، عضو منظمة أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان، تجارب مريرة عاشها ومازال يعايشها الأطباء داخل المستشفيات في الخرطوم، في ظل ظروف الحرب.

وقالت الصائغ لـ"إرم نيوز"، إن "الأطباء يعملون حاليًا في ظروف قاسية جدا، وهم قليلون، بعدما خرج معظمهم من الخرطوم، إلى الولايات أو خارج السودان، هربًا من جحيم الحرب، بينما تبقى آخرون محاصرين داخل منازلهم لا يستطيعون الخروج منها".

وأضافت أن "الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الآن قليلون جدًا، وأن هنالك أطباء لم يغادروا مواقعهم منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/إبريل الماضي، حيث ظلوا يعملون ليل ونهار، ينامون في المستشفى ويتعرضون لضغوط نفسية حادة، مع نقص الأدوية والكوادر".