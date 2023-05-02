السودان.. الأطباء يكافحون في ظروف بالغة الخطورة
يكافح الأطباء في السودان لتقديم خدماتهم وسط ظروف بالغة الخطورة، في وقت خرجت 69% من المستشفيات عن العمل نتيجة تعرضها للقصف.
وفقد الأطباء خلال الحرب 14 طبيبًا وطالب طب، بعد إصابات بالرصاص تعرضوا لها أما في مقرات العمل أو المنازل أو الشارع، بينما مازال خطر الموت يحدق بهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني، حسب اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
وتروي الطبيبة رانيا الصائغ، عضو منظمة أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان، تجارب مريرة عاشها ومازال يعايشها الأطباء داخل المستشفيات في الخرطوم، في ظل ظروف الحرب.
وقالت الصائغ لـ"إرم نيوز"، إن "الأطباء يعملون حاليًا في ظروف قاسية جدا، وهم قليلون، بعدما خرج معظمهم من الخرطوم، إلى الولايات أو خارج السودان، هربًا من جحيم الحرب، بينما تبقى آخرون محاصرين داخل منازلهم لا يستطيعون الخروج منها".
وأضافت أن "الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الآن قليلون جدًا، وأن هنالك أطباء لم يغادروا مواقعهم منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/إبريل الماضي، حيث ظلوا يعملون ليل ونهار، ينامون في المستشفى ويتعرضون لضغوط نفسية حادة، مع نقص الأدوية والكوادر".
وروت الصائغ واقعة طبيبتان بقيتا تحت القصف والرصاص داخل العناية المركزة في مستشفى الشرطة في الخرطوم مدة 7 أيام مع 5 مرضى، كانوا في حاجة للرعاية وإنقاذ حياتهم، وقالت "مع ذلك كان المرضى يموتون واحدًا تلو الآخر، بسبب نقص الأدوية، ما أدى إلى تدهور الحالة النفسية للطبيبات".
وذكرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في تقرير الثلاثاء، أن 69% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.
وحسب التقرير توجد نحو 88 مستشفى أساسية في العاصمة الخرطوم والولايات، خرجت منها (61) مستشفى عن الخدمة، بينما الـ(27) مستشفى الأخرى، تعمل بشكل كامل أو جزئي بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، كما أنها مهددة بالإغلاق نتيجة لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والماء والكهرباء.
وأكد التقرير أن (16) مستشفى تم قصفها، و(19) أخرى تعرضت للإخلاء القسري، كما تعرضت (6) عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات الطبية، وأن جميع المستشفيات والمرافق الصحية والصيدليات، في مدينة الجنينة غرب دارفور، خارج الخدمة بعد الاعتداء عليها ونهبها، بجانب الاعتداء ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر.