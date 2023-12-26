صورة لقاسم سليماني تتسبب باندلاع اشتباكات مسلحة وسط بغداد

اندلعت الاثنين اشتباكات مسلحة في حي عامل وسط بغداد، بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وقوة من الحشد الشعبي، بسبب تعليق صورة لقاسم سليماني.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز" إن "قوة من الحشد الشعبي وضعت صورة جدارية كبيرة تضم كلا من قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، ضمن فعاليات ذكرى اغتيالهما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت المصادر أن "منطقة حي العامل تعتبر من أبرز مناطق نفوذ التيار الصدري، ولهذا رفض أنصار التيار تعليق الصورة وطالبوا برفعها، وهذا ما رفضته قوة عسكرية من الحشد الشعبي، مما دفع إلى تطور الشجار إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين".