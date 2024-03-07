"إنزال جوي" جماعي للمساعدات على شمال غزة

أعلن الجيشان الأردني والأمريكي، اليوم الخميس، تنفيذ عدة إنزالات جوية لمساعدات على شمال قطاع غزة، بمشاركة دول عربية وأوروبية.

وقال الجيش الأردني إن طائرات من سلاح الجو بالمشاركة مع طائرات مصرية وأمريكية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، نفذت 9 إنزالات جوية استهدفت مواقع في شمال قطاع غزة، بحسب "فرانس برس".

وأكد البيان أن هذه المساعدات تأتي ضمن مساع أردنية للتخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء في القطاع الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن الأردن نفذ 29 إنزالاً بشكل منفرد، إضافة إلى 23 إنزالاً بالتعاون مع "دول شقيقة وصديقة".