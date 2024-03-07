"إنزال جوي" جماعي للمساعدات على شمال غزة
أعلن الجيشان الأردني والأمريكي، اليوم الخميس، تنفيذ عدة إنزالات جوية لمساعدات على شمال قطاع غزة، بمشاركة دول عربية وأوروبية.
وقال الجيش الأردني إن طائرات من سلاح الجو بالمشاركة مع طائرات مصرية وأمريكية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، نفذت 9 إنزالات جوية استهدفت مواقع في شمال قطاع غزة، بحسب "فرانس برس".
وأكد البيان أن هذه المساعدات تأتي ضمن مساع أردنية للتخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء في القطاع الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن الأردن نفذ 29 إنزالاً بشكل منفرد، إضافة إلى 23 إنزالاً بالتعاون مع "دول شقيقة وصديقة".
بدوره، قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ثالث عملية إنزال جوي للمساعدات، ألقى خلالها أكثر من 38 ألف وجبة.
وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن طائرات أمريكية وأردنية من طراز "سي-130" أنزلت المساعدات في شمال غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وإلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.
وقال مسؤولون أمريكيون إن إنزال المساعدات جواً هو "بديل مكلف وغير كاف" مقارنة بالمساعدات المنقولة بالشاحنات، نظراً لضخامة الأزمة الإنسانية.
وتضغط إدارة الرئيس جو بايدن في سبيل تعزيز دخول المساعدات براً وتستكشف خياراً بحرياً أيضاً، وفقا لوكالة "رويترز".