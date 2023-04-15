السودان.. هل أشعل أنصار البشير نيران الخلافات بين الجيش والدعم السريع؟
اتهمت قوى سياسية ومحللون في السودان، أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، بالوقوف وراء تأجيج الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بهدف تحقيق أجندة سياسية تتصل بإشراكهم في العملية السياسية الجارية لإنهاء أزمة البلاد.
وكانت العملية السياسية التي تقودها الآلية "الأممية الأفريقية" المشتركة، بمساندة آلية رباعية تضم دول "أمريكا، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات"، قد توصلت إلى اتفاق سياسي إطاري، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حدد الأطراف التي يحق لها المشاركة في الحوار ليس من بينهم منسوبو حزب المؤتمر الوطني الحاكم على عهد نظام البشير.
وكانت أبرز العقبات أمام نجاح العملية السياسية، هي ملف الإصلاح الأمني والعسكري وعملية دمج قوات الدعم السريع في جيش مهني قومي واحد، وقد كان هذا الملف هو آخر قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، وكان من المنتظر أن تذهب الأطراف بعد حسمه إلى توقيع الاتفاق النهائي، لكن الخلافات حوله أجلت الاتفاق إلى أجل غير مسمى.
وبينما كانت المساعي التي تقودها الآلية الثلاثية والوسطاء الآخرون، مستمرة لتقريب وجهات النظر بين اللجان العسكرية التي تشكلت بين الجيش والدعم السريع، لإدارة النقاش حول عملية الإصلاح العسكري والدمج، انفجرت بلا مقدمات أزمة "مروي" في شمال الخرطوم، حيث حبست أنفاس السودانيين طويلًا، بعد رأوا أيادي الجنود قريبة من الزناد.
وبذلك انتقلت جهود الوسطاء من محطة العملية السياسية، إلى تقريب وجهات النظر بين الجيش والدعم السريع.
تقويض العملية السياسية
ويرى المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، أن من يقف وراء تأجيج الصراع بين الجيش والدعم السريع، هو نظام المؤتمر الوطني السابق، وفقًا لشواهد عديدة بينها الحملات التي يطلقها منسوبوه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحراكهم على الأرض المعزز لذلك.
وقال أبو الجوخ لـ "إرم نيوز" إن "عناصر نظام البشير، في منطقة مروي بالولاية الشمالية نظموا مظاهرات أعلنوا خلالها تأيديهم للجيش في مواجهة الدعم السريع، كما نشروا عبر صفحتهم على "فيسبوك" أنهم مستعدون لتوفير السلاح للمواطنين".
وأوضح أبو الجوخ أن "هدف أنصار البشير، من تأجيج الخلافات بين الجيش والدعم السريع، تقويض العملية السياسية، التي يعتبرون أنها تشكل خطرًا كبيرًا عليهم لا يقل عن إسقاط نظامهم في 11 نيسان/ أبريل 2019".
وأشار إلى أن اتفاق الشراكة بين المدنيين والعسكريين في تجربة الانتقال السابقة، ضَمن لمنسوبي نظام البشير المشاركة في السلطة عبر بعض المتعاونين معهم، حيث عطلوا عمل لجنة التفكيك ووفروا الحماية لقياداتهم الهاربة من العدالة، قائلًا إن "هذا لن يتكرر في الحكومة القادمة، ووفقًا للاتفاق السياسي لن يكون لمنسوبي نظام البشير، أي دور، وستفكك سيطرتهم على الأجهزة الأمنية والعدلية والاقتصاد".
وتابع: "إذا اكتملت العملية السياسية وجرى تشكيل مؤسسات الحكم، ستنتهي كل حبال النظام القديم، ولن يكون له وجود في المستقبل، لذلك يريدون تقويض العملية السياسية، وجر البلاد إلى الحرب لأنهم يعتقدون أنهم جاهزون لها، بحسب تخطيطهم، لكنهم خاطئون فالحرب ليست نزهة وقد أشعلوها من قبل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ولم تتوقف إلا بعد سقوطهم".
وكانت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، اتهمت أنصار نظام البشير، بالوقوف وراء الأزمة بين الجيش والدعم السريع، قائلة إنها "رصدت نشاطًا متصاعدًا لعناصر المؤتمر الوطني المحلول وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة ودق طبول الحرب، أملًا منهم بأن يعودوا للسلطة من جديد".
إرباك المشهد
واستبعد العميد المتقاعد خليل محمد سليمان، وقوع مواجهات مسلحة بين الجيش والدعم والسريع، ويرى أن التوترات الناشبة بين الطرفين عبارة عن فزاعة يقصد بها إرباك المشهد السياسي.
وقال خليل لـ"إرم نيوز" إن "كل الذي يدور سببه العملية السياسية"، مضيفًا: "برغم معارضتنا لها أعتقد أن منسوبي حزب المؤتمر الوطني، استشعروا خطرها عليهم في حال وصلت إلى نهاياتها، وهي بالضرورة تحت رعاية دولية ودعم من الغرب عمومًا".
وذكر أن عناصر نظام البشير، في فسحة من أمرهم واستجمعوا قواهم وبدأوا في إدارة الأزمات كما العهد بهم سابقًا، قائلًا: "بدأوا يستفيقون من صدمة السقوط، وذلك بسبب التساهل بعد سقوط نظامهم".
وأضاف: "بالنسبة لنا كقريبين من المؤسسة العسكرية، نعرف تفاصيل غائبة عن الكثيرين، ونعرف منسوبي المؤتمر الوطني، بالاسم، والوظيفة، وكل تحركاتهم داخل الجيش او الدعم السريع".
جماعة إرهابية
وبالعودة للمحلل ماهر أبو الجوخ، فإن "ما يقوم به منسوبو المؤتمر الوطني حاليًا من خلال بث الشائعات وإثارة الفتن والتحريض، وتحريك الميليشيات وتوزيع السلاح، سلوك إرهابي اجرامي، كل أركان توصيف الإرهاب مكتملة في مواجهته".
ويرى أنه "كان من الأسلم أن يتم تصنيف الحزب جماعة إرهابية عقب سقوط نظام البشير، عوضًا عن قرار حله، وهنالك حيثيات واقعية في تاريخه وممارسته وتجربته".
ويتفق الكاتب الصحفي مرتضى أحمد، مع المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، في الدعوة لتصنيف حزب المؤتمر الوطني المنحل، كجماعة إرهابية، وفقًا لنشاطه الأخير في إثارة الإزمات والصراعات والنزاعات في البلاد.
وقال مرتضى أحمد، إن هناك شواهد عديدة تثبت تورط منسوبي حزب المؤتمر الوطني في إثارة الصراعات القبلية في دارفور وفي شرق السودان، فضلًا عن تصريحات لقياداتهم منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تحض على العنف.
وأكد أن الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الأخيرة كانت مفتعلة بواسطة أيادي الدولة العميقة للنظام القديم، مشيرًا إلى أنه من المستبعد أن تكون القوة التي وصلت إلى مروي وقطعت أكثر من 300 كيلو، كانت بدون تنسيق بين قيادة الطرفين، مشيرًا إلى أنه في الآخر وصلت القوة إلى وجهتها وتمركزت في المكان المقصود ما يعني أن افتعال الأزمة كان بواسطة مخالب الدولة العميقة لنظام البشير.