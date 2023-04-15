السودان.. هل أشعل أنصار البشير نيران الخلافات بين الجيش والدعم السريع؟

وكانت أبرز العقبات أمام نجاح العملية السياسية، هي ملف الإصلاح الأمني والعسكري وعملية دمج قوات الدعم السريع في جيش مهني قومي واحد، وقد كان هذا الملف هو آخر قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، وكان من المنتظر أن تذهب الأطراف بعد حسمه إلى توقيع الاتفاق النهائي، لكن الخلافات حوله أجلت الاتفاق إلى أجل غير مسمى.

وبينما كانت المساعي التي تقودها الآلية الثلاثية والوسطاء الآخرون، مستمرة لتقريب وجهات النظر بين اللجان العسكرية التي تشكلت بين الجيش والدعم السريع، لإدارة النقاش حول عملية الإصلاح العسكري والدمج، انفجرت بلا مقدمات أزمة "مروي" في شمال الخرطوم، حيث حبست أنفاس السودانيين طويلًا، بعد رأوا أيادي الجنود قريبة من الزناد.

وبذلك انتقلت جهود الوسطاء من محطة العملية السياسية، إلى تقريب وجهات النظر بين الجيش والدعم السريع.

تقويض العملية السياسية

ويرى المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، أن من يقف وراء تأجيج الصراع بين الجيش والدعم السريع، هو نظام المؤتمر الوطني السابق، وفقًا لشواهد عديدة بينها الحملات التي يطلقها منسوبوه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحراكهم على الأرض المعزز لذلك.

وقال أبو الجوخ لـ "إرم نيوز" إن "عناصر نظام البشير، في منطقة مروي بالولاية الشمالية نظموا مظاهرات أعلنوا خلالها تأيديهم للجيش في مواجهة الدعم السريع، كما نشروا عبر صفحتهم على "فيسبوك" أنهم مستعدون لتوفير السلاح للمواطنين".

وأوضح أبو الجوخ أن "هدف أنصار البشير، من تأجيج الخلافات بين الجيش والدعم السريع، تقويض العملية السياسية، التي يعتبرون أنها تشكل خطرًا كبيرًا عليهم لا يقل عن إسقاط نظامهم في 11 نيسان/ أبريل 2019".