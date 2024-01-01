فلسطيني يُمارس مهنة الحلاقة من صالونه المدمر جراء القصف الإسرائيلي

ينتظر بعض الأطفال على الدور، لقص شعرهم عند صالون تامر الشاعر، الذي يُواصل ممارسة مهنة الحلاقة من صالونه المتهالك، بعد أن طاله القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويجلس أحد الأشخاص على كرسي الحلاقة وسط صالون، الواقع في رفح جنوب قطاع غزة، بلا أبواب أو شبابيك، ومن خلفة مرآتان أصابهما التشوه، بينما يستخدم الحلاق تامر ماكينة حلاقة، وفقًا لما يظهر مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).