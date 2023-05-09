الجيش الإسرائيلي يقتل فتاة في الخليل للاشتباه بأنها مسلحة
قتل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، فتاة بعد إطلاق النار عليها، قرب إحدى مستوطنات مدينة الخليل في الضفة الغربية، للاشتباه في أنها مسلحة.
وقالت قناة "كان" العبرية، قد "تم تحييد فتاة فلسطينية بعد محاولتها تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة يتير جنوب الخليل"، لكن لاحقا أشارت تقارير أخرى إلى أن الضحية "يهودية تعاني من مرض نفسي".
وقالت مراسلة قناة ريشت كان العبرية: "يهودية تعاني من مرض نفسي هي من تم إطلاق النار عليها في الخليل وليست فلسطينية".
ويأتي هذا التطور، في ضوء استمرار العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية رفعت إسرائيل التأهب القصوى في المدن والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بينما رفعت منظمة نجمة داوود الحمراء الطبية التأهب إلى الحالة القصوى في المدن الإسرائيلية.