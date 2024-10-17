بايدن ونتنياهو: مقتل السنوار يخلق فرصة لاستعادة الرهائن

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تأكيد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار، اليوم الخميس.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أنه وبايدن اتفقا على أن رحيل السنوار خلق فرصة للضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأنهما سيعملان معا لتحقيق هذا الهدف، بحسب وكالة "رويترز".

في سياق مُتصل، قالت القناة "12" العبرية إن إسرائيل نقلت رسائل للوسطاء في أعقاب تصفية زعيم حماس السنوار.

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وأشارت القناة العبرية إلى أن "الرسائل الإسرائيلية تضمنت إبلاغ الوسطاء أن الوضع تغير ولم يعد هناك وقت بشأن الرهائن".

وبيّنت القناة "12" الإسرائيلية أنه جرى إبلاغ "الوسطاء أن عليهم إبلاغ قيادة حماس في الخارج أنهم يتحملون مصير الرهائن المتبقّين في غزة".

وكانت القناة العبرية ذاتها قد كشفت إجراء أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي مشاورات طارئة للتوصل إلى اتفاق سريع لإعادة الرهائن، بعد اغتيال السنوار.

وبحسب القناة، يرى كبار المسؤولين في إسرائيل أن اغتيال السنوار "فرصة استثنائية للترويج للصفقة"، وأكد مسؤول أنه "ليس هناك وقت لنضيعه، وسنتحرك بسرعة".

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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طلب، اليوم الخميس، من سكرتيره العسكري أن يأمر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإبلاغ عائلات المختطفين أنه لا توجد علامات على أذى لهم في عملية اغتيال السنوار.

ويُعتقد أن السنوار كان يتنقل من مكان إلى آخر دون المختطفين منذ مقتل المختطفين الستة نهاية أغسطس آب الماضي، الذين مكث معهم جزءًا من الوقت.

وأكد النظام الأمني الإسرائيلي عدم ظهور أي دلائل على وجود المختطفين في المنطقة التي جرت فيها الاشتباكات اليوم، وأضاف أن النشاط مستمر "في ظل الحذر اللازم"، وفق القناة الإسرائيلية.

وكشف التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي وجود أدلة على أن بعض المختطفين دافعوا عن أنفسهم وقاتلوا العناصر الخاطفة، واحتُجزوا في نفق صغير وضيق، إذ واجهوا صعوبة في الوقوف من دون هواء وفي ظروف غير إنسانية.

وأشارت القناة إلى أنه تم العثور على النفق الذي توجد فيه الجثث، ولوحة شطرنج وأدوات كتابة ودفاتر.