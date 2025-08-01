ترامب: قلقون من تقارير المجاعة في غزة وهناك خطة لإدخال الطعام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل على خطة لتوفير الطعام لأهالي قطاع غزة، وقال إنه يشعر "بقلق من التقارير عن المجاعة في غزة"، متهمًا حماس في الوقت ذاته بالمسؤولية عما وصفه بـ"سرقة وبيع" ما يدخل القطاع من مساعدات.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس" الأمريكي: "نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل".

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ووصف ترامب ما يقوم به المبعوث الأمركي ستيف ويتكوف بأنه "عمل عظيم"، وأشار إلى أنه لم يتلق منه حتى الآن "إحاطة بشأن زيارته لغزة".

وذكر الموقع أن ترامب رفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل، قائلاً: "سترون قريبا".