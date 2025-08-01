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العالم العربي

ترامب: قلقون من تقارير المجاعة في غزة وهناك خطة لإدخال الطعام

ترامب: قلقون من تقارير المجاعة في غزة وهناك خطة لإدخال الطعام
دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 2:05 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل على خطة لتوفير الطعام لأهالي قطاع غزة، وقال إنه يشعر "بقلق من التقارير عن المجاعة في غزة"، متهمًا حماس في الوقت ذاته بالمسؤولية عما وصفه بـ"سرقة وبيع" ما يدخل القطاع من مساعدات.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس" الأمريكي: "نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل".

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ووصف ترامب ما يقوم به المبعوث الأمركي ستيف ويتكوف بأنه "عمل عظيم"، وأشار إلى أنه لم يتلق منه حتى الآن "إحاطة بشأن زيارته لغزة".

وذكر الموقع أن ترامب رفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل، قائلاً: "سترون قريبا".

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