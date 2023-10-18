حماس تحمل أمريكا والغرب مسؤولية الحرب على غزة

قال ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وكل الدول الغربية التي تدعم إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن الحرب ضد المدنيين في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل اليوم الأربعاء إلى إسرائيل، واجتمع مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، قال إنه شعر "بالحزن والغضب" من الانفجار في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة الذي أودى بحياة المئات.

وتبنى بايدن رواية الجيش الإسرائيلي حول المسؤول عن قصف المستشفى، وقال إن "الجانب الآخر" هو المسؤول فيما يبدو عنه، في إشارة لفصائل فلسطينية.

وقالت حركة حماس إن الولايات المتحدة "منحازة بشكل أعمى لإسرائيل" بعدما حملها الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يبدو مسؤولية الهجوم الذي وقع أمس في مستشفى الأهلي المعمداني.