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مبعوث ترامب: يجب محاسبة الحكومة السورية بشأن أحداث السويداء

مبعوث ترامب: يجب محاسبة الحكومة السورية بشأن أحداث السويداء
المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماسالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 9:23 ص

قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتفاعل مع التطورات في السويداء السورية "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة"، مشيرًا إلى أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".

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وقال في مؤتمر صحفي في بيروت إنه لا يمكن للولايات المتحدة إجبار إسرائيل على فعل أي شيء فيما يتعلق بالصراع بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح: "لن ننشر المزيد من القوات البرية في أي مكان في ظل ظروف عدائية".

ويأتي ذلك وسط هدوء حذر في  السويداء عقب أسبوع دامٍ شهدته المحافظة ذات الغالبية الدرزية، حيث شهدت اشتباكات عنيفة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

وأعلن باراك، مساء أمس الأحد، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف كافة حيز التنفيذ في محافظة السويداء.

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