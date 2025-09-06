أول تعليق من "حزب الله" على جلسة الحكومة بشأن السلاح

قال المسؤول في ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، محمود قماطي، إن الحزب يعتبر جلسة مجلس الوزراء أمس بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة "فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول"، في تصريح لوكالة "رويترز".

وكان مجلس الوزراء اللبناني رحّب، أمس الجمعة، بخطة الجيش لنزع سلاح "حزب الله"، قائلًا إن الجيش سيبدأ تنفيذها، دون تحديد إطار زمني للتنفيذ، ولفت إلى أن قدرات الجيش "محدودة في ذلك المجال".

وأضاف المجلس، في بيان تلاه وزير الإعلام بول مرقص، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.