تكرس "الطائفية"... الحوثيون يضيفون مادة مدرسية تقدّس زعيمهم

قالت مصادر تربوية يمنية إن ميليشيا الحوثي، أقرت إضافة "مادة طائفية" للمنهاج المدرسي، تقدّس زعيمهم عبد الملك الحوثي وأفراد أسرته وعددًا من قياداتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت المصادر التربوية لـ"إرم نيوز"، بأن ميليشيا الحوثي أقرت إضافة مادة جديدة تحت اسم "الإرشاد التربوي"، وتم إدراجها إلى جانب مادة القرآن الكريم، واعتماد درجاتها في شهادة النجاح.

وأضافت أن المادة فُرضت من الصف الرابع من التعليم الأساسي وحتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

أخبار ذات علاقة الحوثيون يستهدفون الهوية اليمنية بتغيير المناهج الدراسية "عقائدياً"

وكثفت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها في العام 2014 جهودها لتغيير المناهج الدراسية بما يتوافق مع أيديولوجيتها الفكرية المبنية على الطائفية الدينية، في استهداف ممنهج للأجيال اليمنية الناشئة.

كما سعى الحوثيون إلى إحداث تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية، بهدف ترسيخ سلطتهم السياسية والعقائدية، وإحداث تغييرات عقائدية في عقول الناشئة تخدم السلالة العنصرية التي ينتمون إليها، وغرس النزاعات بين أفراد المجتمع ليسهل السيطرة عليه وإخضاعه لأهدافهم العقائدية.