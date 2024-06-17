عقب مقتل 8 جنود في رفح.. التحقيقات الأولية تصدم الإسرائيليين

تلقت وسائل الإعلام العبرية البيانات الصادرة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل 8 جنود داخل ناقلة من طراز النمر بنوع من الصدمة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن نظام الحماية الملحق بناقلة الجند "سترة الرياح"، بهدف منع إصابتها بصواريخ مضادة للدروع، لم يعمل.

وكانت تقارير قد أفادت قبل يومين، أن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، نجحت في استهداف مركبة مدرعة إسرائيلية بصاروخ من طراز "ياسين" خلال سيرها في رتل عسكري مكون من عدة آليات، لدى خروجه من رفح، ما تسبب في احتراقها.

التحقيقات الأولية

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مقاتل من حماس أطلق قذيفة مضادة للدروع أصابت الناقلة التي كانت تقل الجنود الذين يتبعون الكتيبة 601 بسلاح الهندسة، وكميات كبيرة من المتفجرات.

ولفتت القناة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الصاروخ اخترق الغلاف الخارجي للناقلة وأن الانفجارات الفرعية التي أعقبت الانفجار الأول نجمت عن المتفجرات والعبوات والألغام التي كانت تحملها الناقلة، مضيفة أنه لم تكن هناك أي فرصة لنجاة الجنود.